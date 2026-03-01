सिर पर नहीं थे बाल…15 मीटर दूर पड़ी थी आंख, कपड़ों और धागे से हुई 5 दिन से गायब मासूम की पहचान

अरहर के खेत में मिले मासूम के अस्थिपंजर से हैवानियत की इंतेहा साफ झलक रही थी। शव से कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे। पुलिस को केवल एक पैर मिला। बाकी सीने की आधी हड्डियां और दोनों हाथ गायब थे। सिर पर बाल नहीं थे और गहरे घाव के निशान मौजूद थे। फॉरेंसिक टीम को करीब 15 मीटर दूर मासूम की एक आंख पड़ी हुई मिली। एसओजी और फॉरेंसिक टीम ने कुछ दूर पड़े बाल, खून से सनी मिट्टी और कपड़े साक्ष्य के तौर पर उठाए हैं। शरीर के अधिकांश हिस्से गायब होने के कारण शव को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अपहरण से दो दिन पहले अंकुश की मां ने जो कपड़े पहनाए थे उससे और गले में बंधे काले धागे से उसकी शिनाख्त की गई।