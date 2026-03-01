अयोध्या में रफ्तार का कहर, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ट्रकों की जोरदार भिड़त, मौके पर गई जान

Ayodhya Accident News:अयोध्या में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक खड़ी थी, जिसमें पीछे से आ रही दूसरी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) के कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। टक्कर होते ही उन्होंने आनन- फानन में घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत बता दिया। युवक दोस्तपुर बहुरा का रहने वाला था जिसका नाम राजेंद्र कुमार बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।