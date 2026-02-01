दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या और काशी में पुलिस और एजेंसियां चौकन्नी

दिल्ली में मिले इनपुट के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर और आसपास के येलो जोन में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल तैनात है और आने-जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है।