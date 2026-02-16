साहब! हम लोग एसओजी और एसटीएफ के अधिकारी बनकर लुटते थे, दो शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, बताई पूरी कहानी

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक सक्रिय गैंग है। पहले वे हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करते थे। लेकिन पकड़े जाने के डर से अब अपहरण और लूट की वारदात करने लगे। वे 5-6 लोगों के साथ मिलकर व्यापारियों या अकेले यात्रियों को निशाना बनाते थे। खुद को पुलिस अधिकारी, एसओजी या एसटीएफ बताकर पीड़ितों को गाड़ी में बैठाते, मारपीट कर डराते और जेवर, मोबाइल व नगदी लूट लेते थे। कई बार वे पीड़ित के मोबाइल से परिजनों को फोन कर खाते में पैसा भी मंगवाते थे।

पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।