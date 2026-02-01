21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर, यूएस डील पर दिया बड़ा बयान

कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को युवाओं के लिए बड़ा मौका बताया। अयोध्या में उन्होंने विदेशी निवेश, भारत की विदेश नीति और यूएस डील पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Feb 21, 2026

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से वह अपने गृह जनपद गोंडा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में एआई समिट, विदेश नीति और केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी।

अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन के बाद केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद वह सड़क मार्ग से गोंडा के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने हाल ही में आयोजित एआई समिट को देश के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। भारत के युवाओं के पास इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार भारतीय युवा पहले से ही आईटी और कंप्यूटर तकनीक में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं।

विदेशी कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि

उन्होंने बताया कि समिट के दौरान कई विदेशी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। इससे बड़े स्तर पर पूंजी निवेश आने की संभावना है। जिससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। सरकार एआई तकनीक का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार कर रही है। ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।

यूएस डील पर सुप्रीम कोर्ट की रोक,विपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश तकनीकी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एआई समिट को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने इसे निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की आलोचना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। विदेश नीति पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई नए देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ा है। गुयाना के उपराष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का संकेत बताया। साथ ही, यूएस डील पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर विपक्ष पर अनावश्यक राजनीति करने का आरोप लगाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर, यूएस डील पर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या और काशी में पुलिस और एजेंसियां चौकन्नी

अयोध्या

आस्था और तकनीक का अनूठा संगम,अब थ्री-डी के माध्यम से श्रद्धालु राम मंदिर समेत कर सकेंगे 14 मंदिरों का दर्शन, जानेंगे 500 वर्षों का इतिहास

अयोध्या

साहब! हम लोग एसओजी और एसटीएफ के अधिकारी बनकर लुटते थे, दो शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, बताई पूरी कहानी

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
अयोध्या

अयोध्या में दफनाया गया आतंकी रहमान, पिता बोले- जल्द जमानत होने वाली… लेकिन क्या पता उससे पहले जनाजा निकलेगा

अयोध्या

UP Budget 2026: अयोध्या विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 100 करोड़ से होंगे विकास

वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.