केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर, यूएस डील पर दिया बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश तकनीकी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एआई समिट को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने इसे निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की आलोचना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। विदेश नीति पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई नए देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ा है। गुयाना के उपराष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का संकेत बताया। साथ ही, यूएस डील पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर विपक्ष पर अनावश्यक राजनीति करने का आरोप लगाया।