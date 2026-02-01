गैंगरेप में दोषमुक्त हुए सपा नेता मोईद खान, 19 महीने बाद जेल से हुए रिहा

जेल से बाहर आने के बाद मोईद खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'संत व्यक्ति' बताते हुए कहा कि उन्हें गलत सूचना देकर भ्रमित किया गया था। उनका आरोप है कि बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण उन पर कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहा तो उनकी बेकरी दोबारा शुरू होगी, जो उनके परिवार और बच्चों की आजीविका का साधन रही है।