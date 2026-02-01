27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

गैंगरेप में दोषमुक्त हुए सपा नेता मोईद खान, 19 महीने बाद जेल से हुए रिहा

Moeed Khan acquitted in Ayodhya gangrape case : सपा नेता मोईद खान गैंगरेप मामले में जेल से रिहा हो गए। वह 19 महीने से जेल में बंद थे।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 27, 2026

जेल से रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, PC- X

अयोध्या : चर्चित गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान 19 महीने बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला।

मोईद खान को 29 जनवरी को पॉक्सो कोर्ट की जज निरुपमा विक्रम ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई। वहीं सह-आरोपी और उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

डीएनए रिपोर्ट बनी अहम आधार

पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 29 जुलाई 2024 को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच के दौरान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मोईद को दोषमुक्त करार दिया।

रिहाई के बाद क्या बोले मोईद खान

जेल से बाहर आने के बाद मोईद खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'संत व्यक्ति' बताते हुए कहा कि उन्हें गलत सूचना देकर भ्रमित किया गया था। उनका आरोप है कि बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण उन पर कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहा तो उनकी बेकरी दोबारा शुरू होगी, जो उनके परिवार और बच्चों की आजीविका का साधन रही है।

बिरादरी के लोगों पर लगाया आरोप

मोईद खान ने दावा किया कि उनकी ही बिरादरी के कुछ लोगों ने बदले की भावना से उन्हें फंसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक लड़की और उसकी मां को कुछ लोगों ने 'सिखाया-पढ़ाया' था।

ये भी पढ़ें

यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, सरकार के वकील ने किया विरोध
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / गैंगरेप में दोषमुक्त हुए सपा नेता मोईद खान, 19 महीने बाद जेल से हुए रिहा

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर, यूएस डील पर दिया बड़ा बयान

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या

दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या और काशी में पुलिस और एजेंसियां चौकन्नी

अयोध्या

आस्था और तकनीक का अनूठा संगम,अब थ्री-डी के माध्यम से श्रद्धालु राम मंदिर समेत कर सकेंगे 14 मंदिरों का दर्शन, जानेंगे 500 वर्षों का इतिहास

अयोध्या

साहब! हम लोग एसओजी और एसटीएफ के अधिकारी बनकर लुटते थे, दो शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, बताई पूरी कहानी

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
अयोध्या

अयोध्या में दफनाया गया आतंकी रहमान, पिता बोले- जल्द जमानत होने वाली… लेकिन क्या पता उससे पहले जनाजा निकलेगा

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.