अखिलेश यादव ने मोईद खान से की बात बोले- चिंता मत करिए लखनऊ बुला लेंगे… आपका बहुत नुकसान हुआ?

अखिलेश यादव फाइल फोटो
अयोध्या के बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण में अदालत से राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की सक्रिय राजनीति में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की और रमजान की शुभकामनाएं दीं। यह बातचीत पूर्व मंत्री पवन पांडेय की पहल पर कराई गई।
करीब 19 महीने जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा हुए मोईद खान को हाल ही में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। फोन पर बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी शुरू से उनके साथ खड़ी रही है। और आगे भी हर संघर्ष में साथ देगी। उन्होंने मोईद खान को लखनऊ आकर मुलाकात करने का न्योता भी दिया। बातचीत में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। और पूरे मामले को लेकर अपनी बात साझा की।
मोईद खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला। उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा का पक्ष रखा था। लेकिन उसे प्रसारित नहीं किया गया। इस पर अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि जो भी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई की जाएगी। बातचीत में मोईद खान ने यह भी कहा कि उन पर हुई कार्रवाई से उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी नुकसान हुआ है।
पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि मोईद खान को राजनीतिक द्वेष के चलते फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग पहले से जानते थे कि वह निर्दोष हैं। पांडेय ने प्रदेश सरकार से मांग की कि मोईद खान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और उनका बकरी पालन का व्यवसाय फिर से शुरू कराने में मदद दी जाए, ताकि वह सामान्य जीवन जी सकें।
गौरतलब है कि पॉक्सो अदालत की जज निरुपमा विक्रम ने 29 जनवरी को मोईद खान को आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि, इसी मामले में उनके नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जेल से बाहर आने के बाद मोईद खान ने कहा कि अब वह दोबारा अपने कामकाज को संभालना चाहते हैं। और परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं।
