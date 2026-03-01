अखिलेश यादव ने मोईद खान से की बात बोले- चिंता मत करिए लखनऊ बुला लेंगे… आपका बहुत नुकसान हुआ?

गौरतलब है कि पॉक्सो अदालत की जज निरुपमा विक्रम ने 29 जनवरी को मोईद खान को आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि, इसी मामले में उनके नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जेल से बाहर आने के बाद मोईद खान ने कहा कि अब वह दोबारा अपने कामकाज को संभालना चाहते हैं। और परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं।