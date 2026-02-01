यूपी में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन सगे भाइयों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे चार भाई

दुर्घटना के बाद तड़पते घायलों को देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दिए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।