गोरखपुर में सौतेली माँ ने कुल्हाड़ी से मासूम को काट डाला, शव के पास सिंदूर से लगा रखी थी टीका…गाँव में दहशत

पति की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और पहली पत्नी से ही तीन साल की यह मासूम बच्ची थी। हत्या की सूचना मिलते ही पिपराइच थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला अभियुक्ता पूजा मौर्या पत्नी त्रिवेणी मौर्या को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।