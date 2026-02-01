एम्स डॉक्टर से छेड़खानी करने वाले तीनों आरोपी अरेस्ट, पुलिस का फास्ट एक्शन…बाइक भी बरामद

गोरखपुर में एम्स की मेडिकल स्टूडेंट से छेड़खानी और बैड टच करने के मामले में एम्स पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 52/2026 धारा 74,296(a),351(3),352 भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया, और तत्काल एक्शन लेते हुए अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता पता उमा नगर थाना कोतवाली देवरिया, और अमृत विश्वकर्मा पुत्र विजयशंकर पता रामनाथ उत्तरी देवरिया, गोरखपुर के कैंट क्षेत्र निवासी आदित्य राजपुत को थाना एम्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, इनकी बाइक भी बरामद कर ली गई है।