गोरखपुर सिटी में बिजली के खुले केबल, नंगे लटकते तार…दर्दनाक हादसे के इंतजार में बैठे हैं अधिकारी

शहर में खतरनाक रूप से लटकते बिजली के तार और खुले बाक्स मौत को सीधे दावत दे रहे हैं। रही सही कसर अब शहर में कहीं डिवाइडर से लटकते और रोड पर दूर तक फैले नंगे बिजली के तार नजर आ रहे हैं, यहीं नहीं कहीं रोड के किनारे लगे केबल बॉक्स के ढक्कन गायब हैं तो कहीं उसमें से भी नंगे तार बाहर झांकते नजर आ रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना हो सकती है।