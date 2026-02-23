सीएम सिटी में ही महिला सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह, मनबढ़ों ने एम्स गोरखपुर की डाक्टर से 2 km तक किया दुर्व्यवहार, किये बैड टच

22 फरवरी की रात तकरीबन आठ बजे गोरखपुर स्थित ओरियन माल से बाहर निकलते समय, तीन युवकों ने उसे घूरा, नॉर्थ ईस्ट का होने के कारण नस्लीय भेदभावपूर्ण टिप्पणियां कीं। आगे लिखा है कि उसने उनका सामना करने की कोशिश की लेकिन इसके बजाय वह उसका पीछा करते रहे और सड़क पर उसके पीछे-पीछे चलते रहे। वह तीनों एम्स के गेट नंबर दो की ओर जाने वाली सड़क पर उसका पीछा करते रहे और गालियां व अपशब्द बोलते रहे।