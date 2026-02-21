पिकअप की ठोकर से हवा में उछला बाइक सवार छात्र, मौके पर ही दर्दनाक मौत…हंगामा, पोस्टमार्टम कराने से इंकार

दुर्घटना में मृत छात्र की पहचान डुमरी निवासी शिवम (20) पुत्र दिनेश के रूप में हुई है। दिनेश खाद्यान्न का व्यापार करते हैं। शनिवार सुबह करीब 6 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से घघसरा स्थित एक कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। शिवम अपने तीन भाइयों में बीच का था और बीएससी का छात्र था।