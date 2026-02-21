गोरखपुर में सपा छात्र नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुहल्ले में भगदड़…दबंगों ने छात्रनेता की माँ को भी पीटा

जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र निवासी उज्ज्वल यादव सपा के छात्र नेता हैं। शुक्रवार की रात घर पर उनकी मां, पिता और दो बहनें मौजूद थीं। शुक्रवार रात करीब 11:20 बजे दो बाइक पर सवार चार युवक उनके घर के सामने पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने लगभग आठ राउंड फायर कर मुहल्ले में दहशत फैला दिया, पुलिस को मौके से आठ खोखे बरामद हुए हैं।