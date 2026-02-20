महराजगंज: पुलिस ने कार से बरामद की चरस की खेप, तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों में है कीमत

गौरतलब है कि नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से नशे की खेप तस्करी की जाती है। आए दिन तस्कर और नशे की खेप भारत नेपाल सीमा से पकड़े जाते हैं। इसी को लेकर एसएसबी, कस्टम विभाग और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। बीते दिनों सोनौली बॉर्डर से गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 17 करोड रुपए के आसपास थी।