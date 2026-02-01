सीएम सिटी में ठेकेदारों की मनमानी ने ली बच्चे की जान, खुले नाले में गिरा बच्चा…सरिया ने पेट फाड़ा, तड़प कर हुई मौत

किसी परिचित ने इसकी जानकारी पिता श्याम सुंदर को दी, वह बदहवास भागते हुए घटनास्थल पर पहुँचे। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी, और बच्चे को सभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर गये जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह देख बदहवास हालत में अस्पताल परिसर में ही परिजन रोते-बिलखते रहे।