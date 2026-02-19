गोरखपुर में हत्या कर हुलिया बदलने का नया ट्रेंड, अरुण के हत्यारोपी भी बदले अपना लुक…सात गिरफ्तार

गोरखपुर के चिलुआताल थानाक्षेत्र में अरुण नाम के युवक की हत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ा, हैरानी की बात है कि इनमें तीन नाबालिग है। चार आरोपियों में चिलुआताल के हमीदपुर का विशाल सिंह, करीमनगर का सोनू यादव उर्फ बल्ले यादव देवेंद्र कुमार और पीपीगंज के छोटू उर्फ मानवेंद्र सिंह हैं।