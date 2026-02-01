पहले जुबानी जंग, फिर सरेराह ‘दंगल’! गाजियाबाद में दो युवतियों ने पकड़े एक-दूसरे के बाल, चाय की दुकान पर मचा हड़कंप

वैभव खंड इलाके में स्थित ‘पांडे चाय वाला’ नाम की यह दुकान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। रात के समय यहां दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीने वालों की भीड़ जुटी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक भीड़ रहने के कारण यहां अक्सर बहस और झगड़े की स्थिति बन जाती है। कभी पार्किंग को लेकर तो कभी आपसी कहासुनी के कारण विवाद होते रहते हैं। हालांकि इस बार युवतियों के बीच हुई मारपीट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।