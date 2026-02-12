5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

3 अक्तूबर 2025 को फहीम को सूचना मिली कि उजमा अपने घर में बेहोशी की हो गई है तभी सब लोग उजमा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उजमा बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देखा कि उजमा के शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। परिवार का कहना है कि उजमा गर्भवती थी और उसकी मौत सामान्य नहीं थी। आरोप लगाया गया कि उजमा और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या की गई।