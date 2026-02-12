12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

Ghaziabad Pregnant Woman: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पांच महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई थी। अब अदालत ने कब्र से उसका शव निकालकर जांच के आदेश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Pooja Gite

Feb 12, 2026

Ghaziabad pregnant woman suspicious death case

प्रतिकातम तस्वीर

Ghaziabad Pregnant Woman: गाजियाबादमें पांच महीने पहले एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई थी। इस घटना को लेकर मृतक महिला के भाई ने नजदीक ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस से मामले की जांच-पड़ताल की उम्मीद जताई थी। लेकिन पुलिस ने मामले की सुध नहीं ली तो मृतक महिला के भाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मदद की गुहार लगाई।

कब हुई थी गर्भवती महिला की मौत?

जिले के इंदिरापुरम के प्रह्लादगढ़ी इलाके में 3 अक्तूबर 2025 को हुई एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला पांच महीने बाद अब नए अंजाम तक पहुंच गया है। गर्भवती मृतक महिला उजमा सैफी के भाई ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उजमा सैफी के शव को कब्र से निकलवाकर उसका पोस्टमॉर्टम करवाया जाए। इस गुहार पर मोहर लगाते हुए अदालत ने हामी दे दी है। इसके साथ ही पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं।

परिवार करता था मानसिक रूप से परेशान

दिल्ली के निहार विहार निवासी फहीम सैफी ने अदालत में बताया कि उनकी बहन उजमा सैफी की शादी 23 फरवरी 2024 को
प्रह्लादगढ़ी निवासी साजिद सैफी से हुई थी। साजिद सैफी पर आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उजमा को दहेज के लिए मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। यह प्रताड़ना की जानकारी परिवार को समय-समय पर मिलती रहती थी।

अचानक मिली उजमा की मौत की खबर

3 अक्तूबर 2025 को फहीम को सूचना मिली कि उजमा अपने घर में बेहोशी की हो गई है तभी सब लोग उजमा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उजमा बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देखा कि उजमा के शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। परिवार का कहना है कि उजमा गर्भवती थी और उसकी मौत सामान्य नहीं थी। आरोप लगाया गया कि उजमा और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या की गई।

पुलिस ने मामले की जांच ठीक से नहीं की।

फहीम ने बताया कि इस मामले में थाने में शिकायत देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने और विस्तृत जांच कराने के आदेश दिए।

ये भी पढ़ें

अब्दुल बेगुनाह था…राम मंदिर पर बहस में आतंकी की हत्या का खुलासा, फरीदाबाद जेल में खूनी खेल का मामला
नई दिल्ली
Abdul Rehman was murdered debate on Ram Mandir in faridabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

crime

crime news

crimenews

death of youth

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद के होटल में जिस्मफरोशी का जाल: 500 युवतियों का सिंडिकेट, विदेशी हसीनाओं के कनेक्शन से दहला शहर!

ghaziabad hotel sex racket 500 girls
गाज़ियाबाद

विदेशी लड़कियों की तस्वीरें भी क्लाइंट्स के WhatsApp पर भेजी जाती थी! 4 स्टार होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

high profile sex racket busted in a 4 star hotel in ghaziabad photos sent to clients on whatsapp
गाज़ियाबाद

Fake Medicine Racket: Liv-52 के नाम पर जहर! नकली दवाइयों से लिवर मरीजों की जान खतरे में

Fake Medicine Racket
स्वास्थ्य

Ghaziabad Suicide News: एक ही कमरे में सोती थीं तीन पत्नियां, गाजियाबाद सुसाइ़़ड में नया ट्विस्ट

गाजियाबाद केस में बड़ा सवाल
गाज़ियाबाद

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद सुसाइड केस में नया ट्विस्ट, पिता ने छुपाया बड़ा राज, छोड़ना पड़ेगा घर

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case latest update hindi news
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.