12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद के होटल में जिस्मफरोशी का जाल: 500 युवतियों का सिंडिकेट, विदेशी हसीनाओं के कनेक्शन से दहला शहर!

Ghaziabad News: गाजियाबाद के होटल में पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। होटल मैनेजर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, 11 लड़कियां रेस्क्यू और मैनेजर के फोन से 500 से ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें मिलीं हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Feb 12, 2026

ghaziabad hotel sex racket 500 girls

गाजियाबाद के होटल में जिस्मफरोशी का जाल | यह सांकेतिक तस्वीर है।

Sex Racket in Ghaziabad: गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर तीन एफ स्थित महागुन सरोवर पोर्टिगो होटल से एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर होटल के अलग-अलग कमरों से 11 लड़कियों को रेस्क्यू किया।

ये लड़कियां देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिसा की रहने वाली थीं। छानबीन के दौरान होटल मैनेजर के फोन से लगभग 500 लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जो इस रैकेट की गंभीरता को उजागर करती हैं।

ग्राहकों को व्हाट्सऐप के जरिए भेजी जाती थीं लड़कियों की तस्वीरें

पुलिस के अनुसार, होटल में सेक्स वर्क के लिए लाई गई लड़कियों की तस्वीरें ग्राहकों को व्हाट्सऐप पर भेजी जाती थीं और उनसे रकम वसूली जाती थी। ग्राहकों से 15 से 20 हजार रुपये लिए जाते थे, जबकि लड़कियों को एक रात के लिए केवल 5 हजार रुपये मिलते थे। इसके अलावा, लड़कियों को अन्य होटलों में भी भेजा जाता था, जिनके लिए रूम बुकिंग ऑनलाइन की जाती थी।

गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड और अन्य आरोपी

पुलिस ने होटल मैनेजर राहुल शर्मा (46), वेटर सुनील सिंह (39) और अंकित चौहान (19) को गिरफ्तार किया है। ये लोग रैकेट के मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। वहीं, सुमित रावत (कोटद्वार, उत्तराखंड), राहुल, निर्दोष और अफजल अभी भी फरार हैं। पुलिस उनका पता लगाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि निर्दोष का राजनीतिक दल से भी संबंध है।

21 से 31 साल की लड़कियां होटल में लायी गईं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रेस्क्यू की गई लड़कियों की उम्र 21 से 31 वर्ष के बीच है। इन लड़कियों को रोजगार का झांसा देकर होटल में लाया गया और दबाव डालकर सेक्स रैकेट में शामिल किया गया। पूछताछ में लड़कियों ने खुलासा किया कि होटल में विदेशी लड़कियां भी सेक्स वर्क के लिए आती थीं।

पुलिस को मिले सबूत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने होटल मैनेजर के फोन से 500 से ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें और 100 से अधिक ग्राहकों के नंबर बरामद किए हैं। इससे रैकेट का आकार और उसके संचालन की व्यापकता सामने आई है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने होटल पर छापेमारी की और कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद के होटल में जिस्मफरोशी का जाल: 500 युवतियों का सिंडिकेट, विदेशी हसीनाओं के कनेक्शन से दहला शहर!

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

Ghaziabad pregnant woman suspicious death case
गाज़ियाबाद

विदेशी लड़कियों की तस्वीरें भी क्लाइंट्स के WhatsApp पर भेजी जाती थी! 4 स्टार होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

high profile sex racket busted in a 4 star hotel in ghaziabad photos sent to clients on whatsapp
गाज़ियाबाद

Fake Medicine Racket: Liv-52 के नाम पर जहर! नकली दवाइयों से लिवर मरीजों की जान खतरे में

Fake Medicine Racket
स्वास्थ्य

Ghaziabad Suicide News: एक ही कमरे में सोती थीं तीन पत्नियां, गाजियाबाद सुसाइ़़ड में नया ट्विस्ट

गाजियाबाद केस में बड़ा सवाल
गाज़ियाबाद

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद सुसाइड केस में नया ट्विस्ट, पिता ने छुपाया बड़ा राज, छोड़ना पड़ेगा घर

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case latest update hindi news
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.