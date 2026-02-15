15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

Ghaziabad: डंपिंग ग्राउंड बना रणक्षेत्र! पुलिस-किसान भिड़ंत में पत्थर चले, इलाके में अफरा-तफरी

Ghaziabad: डंपिंग ग्राउंड के विरोध में सैकड़ों किसानों के एकत्र होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ियों में बैठाना शुरू किया, जिससे भीड़ भड़क उठी और पुलिस पर पथराव कर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Imran Ansari

Feb 15, 2026

dumping ground in Ghaziabad has become a battlefield

Ghaziabad: यूपी के गाजियाबाद जिले में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में सैकड़ों किसानों के एकत्र होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ियों में बैठाना शुरू किया, जिससे भीड़ भड़क उठी और पुलिस पर पथराव कर दिया गया।

स्थिति बिगड़ने पर मौके पर मौजूद सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई में कई महिलाओं को गंभीर चोटें आईं, जबकि एक बुजुर्ग महिला मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया।

डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध

दरअसल, किसान उस जमीन पर डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसे वे अपनी कृषि भूमि बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिना सहमति और मुआवजे के उनकी जमीन पर कूड़ा डंप करने की तैयारी की जा रही है। विरोध स्वरूप किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन की सख्ती के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया।

फिलहाल इलाके में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है।

ये भी पढ़ें

5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव
गाज़ियाबाद
Ghaziabad pregnant woman suspicious death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 05:06 pm

Published on:

15 Feb 2026 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Ghaziabad: डंपिंग ग्राउंड बना रणक्षेत्र! पुलिस-किसान भिड़ंत में पत्थर चले, इलाके में अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghaziabad Suicide Case: बेटियों की मौत के बाद पिता चेतन की बढ़ी मुश्किल, अब खाली करना पड़ेगा घर

गाजियाबाद केस में कई अनसुलझे सवाल
गाज़ियाबाद

5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

Ghaziabad pregnant woman suspicious death case
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद के होटल में जिस्मफरोशी का जाल: 500 युवतियों का सिंडिकेट, विदेशी हसीनाओं के कनेक्शन से दहला शहर!

ghaziabad hotel sex racket 500 girls
गाज़ियाबाद

विदेशी लड़कियों की तस्वीरें भी क्लाइंट्स के WhatsApp पर भेजी जाती थी! 4 स्टार होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

high profile sex racket busted in a 4 star hotel in ghaziabad photos sent to clients on whatsapp
गाज़ियाबाद

Fake Medicine Racket: Liv-52 के नाम पर जहर! नकली दवाइयों से लिवर मरीजों की जान खतरे में

Fake Medicine Racket
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.