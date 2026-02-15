Ghaziabad: डंपिंग ग्राउंड बना रणक्षेत्र! पुलिस-किसान भिड़ंत में पत्थर चले, इलाके में अफरा-तफरी

दरअसल, किसान उस जमीन पर डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसे वे अपनी कृषि भूमि बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिना सहमति और मुआवजे के उनकी जमीन पर कूड़ा डंप करने की तैयारी की जा रही है। विरोध स्वरूप किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन की सख्ती के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया।