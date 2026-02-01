19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

खिलौना टूटा तो टूट गया दिल, 11 साल के मासूम ने फंदा लगाकर दे दी जान

Raebareli child suicide case : रायबरेली जिले के कसरावा गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। 11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर जान दे दी।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 19, 2026

11 साल के मासूम ने फंदे पर लटककर दी जान, PC- X

रायबरेली जिले के कसरावा गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां खिलौना टूटने से नाराज 11 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा है।

जानकारी के मुताबिक, संतोष नामक मजदूर के चार बच्चों में सबसे छोटा मयंक (11) कक्षा 7 का छात्र था। शुक्रवार सुबह वह अपनी बहन मुस्कान (14) के साथ प्लास्टिक के ट्रैक्टर से खेल रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई।

मुस्कान के अनुसार, पिता ने बाल्टी मांगी थी, लेकिन मयंक खेल में व्यस्त था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। मयंक ने मां से शिकायत की, जिसके बाद मां ने दोनों बच्चों को डांटा। गुस्से में आकर मुस्कान ने मयंक के दोनों प्लास्टिक ट्रैक्टर जमीन पर पटक दिए और बाद में उन्हें आग में जला दिया। इसके बाद वह स्कूल चली गई।

गुस्से में स्कूल नहीं गया मयंक

परिवार के अन्य सदस्य घर के पास चल रहे निर्माण कार्य में लग गए। इस दौरान मयंक स्कूल नहीं गया और घर के अंदर ही रहा। करीब दो घंटे तक जब वह बाहर नहीं दिखा, तो मां को चिंता हुई। तलाश करते हुए जब वह कमरे में पहुंचीं तो देखा कि मयंक धान की बोरियों के ऊपर रखी बांस की बल्ली से रस्सी के सहारे फंदे पर लटका हुआ था।

मां के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में बच्चे को फंदे से उतारकर बछरावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

खिलौने से था गहरा लगाव

मृतक के पिता संतोष ने बताया कि मयंक को अपने प्लास्टिक के ट्रैक्टर से बेहद लगाव था। वह रात में भी ट्रैक्टर को अपने पास रखकर सोता था और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी से खेलता था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि खिलौना टूटने की बात से वह इतना आहत हो जाएगा।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और गांव में मातम का माहौल है।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव भतीजी की मेहंदी में सलमान खान के गाने पर जमकर झूमे;VIDEO, तिहाड़ से छूटकर सीधे पहुंचे गांव
शाहजहांपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / खिलौना टूटा तो टूट गया दिल, 11 साल के मासूम ने फंदा लगाकर दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाप-बेटे सहित तीन की मौत, दो घायल

रायबरेली में दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

गंगा एक्सप्रेस-वे पर हाहाकार…चार लड़कियों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल…परिजनों में मचा कोहराम

Up news, raibareilly
रायबरेली

9 लड़कियों को उड़ा ले गई कार, 4 की मौके पर मौत, मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रही थीं घर

raibareli ganga expressway car accident
रायबरेली

Antibiotics misuse: एंटीबायोटिक के बेलगाम इस्तेमाल से इंसानों और पशुओं के शरीर में जहर घोल रहा ‘सुपरबग’

रायबरेली

रील देखते-देखते हुई दोस्ती, फिर प्यार… 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग महिला फरार, टूट गया परिवार

4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.