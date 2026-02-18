भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाप-बेटे सहित तीन की मौत, दो घायल

फोटो सोर्स- पत्रिका
Three people including father and son died in Raebareli: रायबरेली में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान एक घायल की और मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस ने बताया कि घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना डीह थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें बुलंदशहर निवासी 40 वर्षीय मुकेश, उनका पुत्र दिव्यांश, अलीगढ़ निवासी रामू प्रतापगढ़ सांगीपुर निवासी विष्णु ठाकुर मिश्रा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तीनों ही सुबह नौचंदी एक्सप्रेस से रायबरेली स्टेशन पहुंचे। जिनको लेने के लिए चंदर और अभिषेक इको स्पोर्ट्स कार से रायबरेली गए थे। जहां से वे वापस प्रतापगढ़ आ रहे थे। कार अभी पावर हाउस के पास पहुंची थी कि अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बोनट दूर जाकर गिरा।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड पर स्थित बिजली पावर हाउस के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कोहराम मच गया। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची डीह थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जिसमें 40 वर्षीय मुकेश, उनका 20 वर्षीय पुत्र दिव्यांश निवासीगण बुलंदशहर और 20 वर्षीय रामू निवासी अलीगढ़ को मृत घोषित कर दिया गया। चंदर और अभिषेक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
परिजनों ने बताया कि मुकेश अपने पुत्र दिव्यांश और रामू के साथ नौचंदी एक्सप्रेस से रायबरेली पहुंचे थे। सभी प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र निवासी विष्णु ठाकुर मिश्रा की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। यह शादी गुरुवार को होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी आ रहे थे। प्रतापगढ़ से चंदर और अभिषेक इको स्पोर्ट्स कार्स को रिसीव करने के लिए रायबरेली स्टेशन गए थे, जहां से सभी वापस आ रहे थे। थाना प्रभारी मोहन सरोज ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
