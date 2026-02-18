भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाप-बेटे सहित तीन की मौत, दो घायल

Three people including father and son died in Raebareli: रायबरेली में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान एक घायल की और मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। पुलिस ने बताया कि घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना डीह थाना क्षेत्र की है।