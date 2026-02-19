19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

राजपाल यादव भतीजी की मेहंदी में सलमान खान के गाने पर जमकर झूमे;VIDEO, तिहाड़ से छूटकर सीधे पहुंचे गांव

Rajpal Yadav Viral Dance Video: राजपाल यादव तिहाड़ जेल से छूटने के बाद सीधे अपने गांव पहुंचे। यहां उनकी भतीजी की शादी है।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 19, 2026

Play video

भतीजी की मेहंदी सेरेमनी में डांस करते राजपाल यादव का वीडियो हुआ वायरल, PC- Video Grab

Rajpal Yadav Viral Dance Video: राजपाल यादव तिहाड़ जेल से छूटकर सीधे अपने गांव कुंडरा पहुंचे है। गांव में उनकी भतीजी की शादी है। अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 30 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। राजपाल यादव की भतीजी की शादी गांव में ही हो रही है। यहीं गांव से राजपाल यादव का एक वीडियो जमकर वायरल है।

मेहंदी में राजपाल का धमाकेदार डांस, VIDEO हुआ वायरल

राजपाल यादव वायरल वीडियो में जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सलमान खान के गाने 'तेरी चुनरिया…' पर जमकर डांस किया। यह वीडियो राजपाल यादव की भतीजी की मेहंदी सेरेमनी का है। राजपाल का यह अंदाज देखकर फैन दीवाने हो गए। राजपाल यादव के इस वायरल डांस पर लोग कमेंट करते नजर आए।

चेक बाउंस केस में 30 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा

चेक बाउंस मामले में 30 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद सीधे अपने पैतृक गांव कुंडरा (शाहजहांपुर) पहुंचे। गांव में उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुलाकातों और बातचीत के बीच राजपाल ने जेल में बिताए समय को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि उनके लिए जेल 'सजा' से ज्यादा 'चिंतन का समय' रही। देश जब हर क्षेत्र में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो जेल व्यवस्था में भी सुधार और अपग्रेड की जरूरत है। उनके मुताबिक सुधार गृहों को सिर्फ दंड की जगह नहीं, बल्कि व्यक्तित्व परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

जेल से बाहर आते ही सिगरेट की लत पर खुलकर बोले राजपाल

स्मोकिंग जोन पर दिए बयान ने चर्चा छेड़ दी। राजपाल ने कहा कि वे धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन जब देश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री वैध है, तो जेलों में अलग स्मोकिंग एरिया बनाए जाने चाहिए, ताकि अन्य कैदी प्रभावित न हों। उन्होंने स्वीकार किया कि वे खुद भी इस आदत से जूझ रहे हैं और छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है, UGC पर दिया बड़ा बयान
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / राजपाल यादव भतीजी की मेहंदी में सलमान खान के गाने पर जमकर झूमे;VIDEO, तिहाड़ से छूटकर सीधे पहुंचे गांव

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तिहाड़ जेल से गांव पहुंचे राजपाल यादव, बोले- जेलों में बने स्मोकिंग जोन

शाहजहांपुर

चाचा की कार में भतीजों ने थार से मारी टक्कर, खाई में चली गई गाड़ी फिर खींचकर बाहर निकाला… और मार दी गोली मौत

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
शाहजहांपुर

क्या भतीजी को दुल्हन बनता देख पाएंगे राजपाल यादव? परिवार कर रहा भगवान से दुआ

Rajpal Yadav Bail Hearing
शाहजहांपुर

शादी के मंडप में लड़खड़ाया दूल्हा फिर नहीं हो पाया खड़ा, दुल्हन बोली- इससे मैं नहीं कर सकती शादी

शाहजहांपुर

दोस्त ‘डसे’ तो कौन बचाए? डंडे से चेहरे पर इतना मारा की टूटकर बाहर आ गए दांत; दिल दहला देने वाली घटना

friend brutally murders friend assaults face with stick breaks teeth shahjahanpur crime news
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.