दोस्त ‘डसे’ तो कौन बचाए? डंडे से चेहरे पर इतना मारा की टूटकर बाहर आ गए दांत; दिल दहला देने वाली घटना

मिस्ड काल वाले नंबर के बारे में कल्लू के परिजनों को जानकारी नहीं थी। जब अनीस से पूछताछ की गई तो पहले वह स्वयं को घटना से अंजान बताकर पुलिस को गुमराह रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सच्चाई उगल दी। अनीस ने पुलिस को बताया कि उसने ही कमलेश की डंडे से पीटकर हत्या की थी। मामले को लेकर SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि अनीस ने ही कमलेश की हत्या की है। एक महिला से नजदीकी संबंध के विरोध में घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जांच की जा रही है।