शादी के मंडप में लड़खड़ाया दूल्हा फिर नहीं हो पाया खड़ा, दुल्हन बोली- इससे मैं नहीं कर सकती शादी

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक शादी उस वक्त विवाद का केंद्र बन गई, जब सात फेरों से ठीक पहले दूल्हा बदलने का आरोप लगाते हुए दुल्हन ने विवाह से इनकार कर दिया। मंडप के नीचे शुरू हुआ हंगामा पूरी रात पंचायत में बदल गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।