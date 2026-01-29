बच्चे बोले- मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पापा का गला काट डाला… हमें भी चाकू दिखाया, भाई ने बताई प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी

शाहजहांपुर जिले के पुवायां थाना क्षेत्र के बटपुरा चंदू गांव में बुधवार रात एक खौफनाक हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव के रहने वाले बलराम (30) की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस वारदात को उसकी पत्नी पूजा (27) ने अपने प्रेमी और दो अन्य युवकों के साथ मिलकर अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में दंपती के छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हत्या के बाद पूजा कई घंटे तक कमरे में ही शव के पास बैठी रही। सुबह करीब साढ़े छह बजे जब बलराम का छोटा भाई राजू उसे मजदूरी पर साथ चलने के लिए बुलाने पहुंचा। तो पूजा रोने-बिलखने का नाटक करने लगी। जब राजू घर के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चारपाई पर बड़े भाई का शव पड़ा था। गर्दन कटी हुई थी। फर्श पर चारों ओर खून फैला हुआ था।