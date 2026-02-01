पत्नी ने की पति की हत्या: संबंध बनाने के दौरान चाकू से काट दिया गला, पुलिस ने किया खुलासा

Murder in Shahjahanpur due to illicit relations: शाहजहांपुर में हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जब पत्नी ने पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया और इसी दौरान उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने प्रेमी भांजे के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया। हत्या की घटना में कुल चार आरोपी शामिल हैं। मृतक का एक 7 साल का बेटा भी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। इसमें मृतक की पत्नी और उसके भांजे सहित तीन को गिरफ्तार किया गया है। यह पटना पुवायां थाना क्षेत्र की है।