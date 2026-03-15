वृद्ध को मुर्गा बनाने, पैरों में सर रखवाने का मामला: वैश्य समाज में आक्रोश, धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग को बीच रोड पर मुर्गा बनवाने और पैरों पर सर रखकर माफी मंगवाने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय वैश्य समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन देकर पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। केवल औपचारिकता पूरी की गई है। उन्होंने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उनका धरना प्रदर्शन मुख्यालय पर होगा। मामला पुवाया थाना क्षेत्र का है।