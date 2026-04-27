शाहजहांपुर में पुलिस पर हमला, बारातियों ने डायल 112 की टीम को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वर्दी फाड़ी

शाहजहांपुर में बरातियों ने पुलिसवालों को दौड़ाकर पीटा, PC- AI
शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र में रविवार को एक शादी की बारात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बाहर से आई बारात का स्वागत करने के लिए किराए पर ली गई घोड़ा-गाड़ी (बग्घी) को लेकर कहासुनी शुरू हुई। बग्घी मालिक और बारातियों के बीच किराए के भुगतान को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को शांत करने और विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तनाव कम होने की बजाय और बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान एक सिपाही ने किसी बाराती को थप्पड़ मार दिया। इस बात से बाराती और स्थानीय ग्रामीण भड़क उठे। भीड़ ने तुरंत पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया।
गुस्साई भीड़ ने जवानों को घेर लिया और लाठियों-डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। मारपीट में कई जवानों की वर्दी फट गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कानून की रखवाली करने वाले जवान बेबस नजर आ रहे हैं।
सीओ प्रियांक जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
ये घटना शाहजहांपुर में पुलिस की छवि और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बारात जैसे खुशी के मौके पर छोटी सी बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को ही पीटना पड़ा। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बारातियों में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने मामला बढ़ा दिया।
पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। वीडियो फुटेज और मौके के सबूतों के आधार पर और भी लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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