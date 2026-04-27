शाहजहांपुर में पुलिस पर हमला, बारातियों ने डायल 112 की टीम को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वर्दी फाड़ी

सीओ प्रियांक जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।