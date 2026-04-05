6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

‘ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही BJP’, निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले-गैर सनातनी तंत्र हावी

Alankar Agnihotri Big Statement: निलंबित PCS अधिकारीअलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि BJP ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही है।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Harshul Mehra

Apr 04, 2026

alankar agnihotri big statement says bjp is working with anti brahmin mentality shahjahanpur

अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयानफोटो सोर्स-Video Grab

Alankar Agnihotri Big Statement: शाहजहांपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक और निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) ने देश और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। शुक्रवार शाम वह भगवान परशुराम मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी।

‘गैर सनातनी तंत्र हावी होने’ का आरोप

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में गैर सनातनी तंत्र हावी होता जा रहा है। उनका आरोप है कि समाज में विघटन पैदा करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक संगठित प्रयास है, जिसका उद्देश्य लोगों को बांटना और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करना है।

सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

उन्होंने BJP सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। उनके अनुसार, योजनाबद्ध तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश की गई

शिक्षा और संस्थानों का भी जिक्र

अलंकार ने आरोप लगाया कि यूजीसी जैसे संस्थानों और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर समाज में विभाजन की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो समाज में और अधिक तनाव पैदा हो सकता है।

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की भूमिका

अपने संगठन की भूमिका पर बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे प्रदेश में मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि संगठन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका संगठन किसी भी कीमत पर समाज में विघटन फैलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता रहेगा।

लोगों से जागरूक रहने की अपील

अलंकार अग्निहोत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए सजग रहें। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और किसी भी तरह के भड़काऊ प्रचार से दूर रहने की बात कही।

उन्होंने कहा कि समाज की एकता और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है।

बयान से बढ़ी सियासी हलचल

अलंकार अग्निहोत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके आरोपों और बयानों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिक्रिया आने की संभावना है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है।

ये भी पढ़ें

होटल में भतीजे के साथ पत्नी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा! मारते-मारते बाहर लाया पति
बागपत
husband gets furious after seeing wife with nephew in hotel causes uproar and fight baghpat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 06:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / ‘ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही BJP’, निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले-गैर सनातनी तंत्र हावी

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वृद्ध को मुर्गा बनाने, पैरों में सर रखवाने का मामला: वैश्य समाज में आक्रोश, धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
शाहजहांपुर

विपक्षी को खाना खिलाया तो दबंगों ने बुजुर्ग को ‘मुर्गा’ बनाकर सड़क पर पीटा, पैरों पर रखवाया सिर

शाहजहांपुर

पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई: एक दरोगा सहित 17 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित

पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस
शाहजहांपुर

घर से भागने के बाद प्रेमी-प्रेमिका घर वापस आए, उठाया खौफनाक कदम, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की कोशिश, फोटो सोर्स- पत्रिका
शाहजहांपुर

नशे में दरोगा ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, खुद के पैरों पर चल भी नहीं पाया…कंधे पर ले गए सिपाही

शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.