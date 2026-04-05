‘ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही BJP’, निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले-गैर सनातनी तंत्र हावी

अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयानफोटो सोर्स-Video Grab
Alankar Agnihotri Big Statement: शाहजहांपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक और निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री (Alankar Agnihotri) ने देश और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। शुक्रवार शाम वह भगवान परशुराम मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी।
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में गैर सनातनी तंत्र हावी होता जा रहा है। उनका आरोप है कि समाज में विघटन पैदा करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक संगठित प्रयास है, जिसका उद्देश्य लोगों को बांटना और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करना है।
उन्होंने BJP सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। उनके अनुसार, योजनाबद्ध तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश की गई
अलंकार ने आरोप लगाया कि यूजीसी जैसे संस्थानों और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर समाज में विभाजन की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो समाज में और अधिक तनाव पैदा हो सकता है।
अपने संगठन की भूमिका पर बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे प्रदेश में मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि संगठन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका संगठन किसी भी कीमत पर समाज में विघटन फैलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता रहेगा।
अलंकार अग्निहोत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए सजग रहें। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और किसी भी तरह के भड़काऊ प्रचार से दूर रहने की बात कही।
उन्होंने कहा कि समाज की एकता और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है।
अलंकार अग्निहोत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके आरोपों और बयानों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिक्रिया आने की संभावना है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रह सकता है।
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