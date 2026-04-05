‘ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से काम कर रही BJP’, निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले-गैर सनातनी तंत्र हावी

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में गैर सनातनी तंत्र हावी होता जा रहा है। उनका आरोप है कि समाज में विघटन पैदा करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक संगठित प्रयास है, जिसका उद्देश्य लोगों को बांटना और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करना है।