Shahjahanpur News: पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतारने निकला था अवनीश, गोली मारकर हुआ फरार, पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा

शाहजहांपुर। जलालाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब हत्या की कोशिश के आरोपी और पुलिस के बीच गंगा एक्सप्रेसवे के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी अवनीश के पैर में गोली लग गई, जबकि बदमाश की ओर से चलाई गई गोली सिपाही शुभम के दाहिने हाथ को छूते हुए निकल गई। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।