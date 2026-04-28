शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात: सो रही पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या, मां का शव देख चीख पड़े बच्चे

Husband Kills Wife Shahjahanpur: यूपी के शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के भौती गांव से मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी भयावह थी कि गांव में कुछ ही देर में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे और पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया।