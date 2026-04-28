शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात: सो रही पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या, मां का शव देख चीख पड़े बच्चे

शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात..
Husband Kills Wife Shahjahanpur: यूपी के शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के भौती गांव से मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी भयावह थी कि गांव में कुछ ही देर में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे और पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी छत्रपाल ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी सोमवती की उस वक्त हत्या कर दी, जब वह गैलरी में जमीन पर लेटी हुई थीं। अचानक मौके पर पहुंचे छत्रपाल ने फावड़े से उनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। हमला इतना तेज और निर्मम था कि सोमवती की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिना किसी को कुछ बताए वहां से फरार हो गया।
गांव के लोगों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। छोटी-छोटी बातों को लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। यही घरेलू कलह धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि उसने एक खौफनाक रूप ले लिया और आखिरकार हत्या जैसी वारदात में बदल गया। हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा।
घटना के समय घर से बाहर गए बच्चे जब लौटे और उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, तो चीख-पुकार मच गई। बच्चों की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिवार के इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इस घटना ने पूरे गांव को भावुक कर दिया और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध नजर आया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जांच में जुटी हुई है।
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