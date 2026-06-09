‘हम भाजपा के गुलाम नहीं, 50 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी’, UP विधानसभा चुनाव 2027 के लिए करणी सेना से ठोंकी ताल; CM योगी के लिए दिया बड़ा बयान

करणी सेना ने उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने शाहजहांपुर में प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। अम्मू ने आगे कहा कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं।