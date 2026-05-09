शाहजहांपुर में रिश्ता टूटा तो युवक ने CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देकर रची खौफनाक साजिश

प्रयागराज जिले के बरईपुर गांव के रहने वाले पवन कुमार चौरसिया ने अपनी बहन की शादी के लिए एक मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। उनकी बहन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। इसी दौरान शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद निवासी नितेश कटियार ने खुद को नगर निगम कर्मचारी बताते हुए रिश्ता तय किया। दोनों परिवारों की सहमति से गाजियाबाद में सगाई भी संपन्न हो गई थी। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और रिश्ता टूट गया। आरोप है कि रिश्ता खत्म होने के बाद नितेश कटियार ने पवन कुमार को फोन और ऑनलाइन माध्यम से परेशान करना शुरू कर दिया। वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लगातार गाली-गलौज करता था। मामले की शिकायत साइबर पुलिस से की गई।