बारात आने से एक दिन पहले शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ दुल्हन ने लगाई फांसी, आम के पेड़ पर लटके मिले शव

गांव कुबेरपुर में गुरुवार को बारात आनी थी। घर में मेहमान पहुंच चुके थे और शादी की तैयारियां लगभग पूरी थीं। लेकिन बुधवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दुल्हन नन्हीं और उसका प्रेमी सोमेंद्र गांव से करीब 500 मीटर दूर आम के पेड़ पर लटके हुए मिले। सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों ने दोनों को पेड़ से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।