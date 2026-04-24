कोर्ट में खुली पुलिस की पोल, लिखित बयानों में दर्ज किया झूठ, वीडियोग्राफी ने दी आरोपी युवक को राहत

मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। जलालाबाद इलाके की एक 19 वर्षीय युवती अपने 24 वर्षीय प्रेमी के साथ मर्जी से राजस्थान चली गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती को बरामद किया। कानूनन, बालिग होने के कारण युवती की मर्जी सर्वोपरि थी। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए और उसकी वीडियोग्राफी भी की। युवती ने वीडियो में स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से युवक के साथ गई थी।