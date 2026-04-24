मुलायम सिंह यादव की तीसरी रैंक, संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित, कन्नौज की सृष्टि बनीं 10वीं की टॉपर

UP Sanskrit Board Result 2026 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (UPMSSP) की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10वीं) में कन्नौज की सृष्टि दीक्षित ने 94.43 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश टॉपर का खिताब हासिल किया। दूसरा स्थान खुशबू सरोज (94.29%) को मिला। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से मुलायम सिंह यादव और प्रियंका सरोज ने हासिल किया। दोनों को 93.29 प्रतिशत अंक मिले। ये तीनों छात्र प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। टॉपर अच्छे अंक पाकर काफी उत्साहित हैं। परिवार में जश्न का माहौल है।