डोली उठी थी, ससुराल पहुंचने से पहले दुल्हन समेत चार की उठी अर्थी…शाहजहांपुर हादसे की दर्दनाक कहानी रुला देगी”

कार में कुल सात लोग सवार थे। दुल्हन कल्पना, उसकी ननद मोहिनी, बुआ रीना देवी और चालक निर्दोष इस हादसे का शिकार हो गए। मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। जबकि दो ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। दुल्हन की हालत बेहद गंभीर थी। उसका सिर बुरी तरह चोटिल हो चुका था। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे में दुल्हन के ससुर और दो मासूम बच्चे घायल हो गए। जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, कल्पना की शादी 25 अप्रैल को पुवायां क्षेत्र में हुई थी। शादी के दो दिन बाद वह मायके गई थी। और गुरुवार को ससुराल लौट रही थी। लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया।