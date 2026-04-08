शाहजहांपुर में सिर से छत छिनते देख बेबस हुआ पिता, बेटों के साथ मिलकर मौत को गले लगाने की कोशिश

घटना मझरेता मगटोरा गांव की है। मंगलवार को नायब तहसीलदार के साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची। टीम का कहना था कि यह मकान सरकारी जमीन (चकरोड) पर बना है, इसलिए इसे तोड़ा जाएगा। जैसे ही जेसीबी और टीम ने कार्रवाई शुरू की, धनपाल और उसके दो बेटे, विवेक और दुर्गेश, इसका विरोध करने लगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पिछले 40 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं और प्रशासन ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस या सूचना नहीं दी थी।