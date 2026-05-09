गोरखपुर में शादी समारोह में युवक की चाकू घोंप कर हत्या, खाने में लेगपीस को लेकर हुआ था बवाल

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के अकोलवा स्थित एक मैरिज हॉल में नगर निगम कर्मचारी जितेंद्र की बेटी की शादी थी। शुक्रवार रात बारात पहुंचने के बाद पहले डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद एक बाराती को खाने में मीट की बोटी नहीं मिलने से विवाद तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के बाद मैरिज हॉल में अफरा-तफरी मच गई।