लूट का यह तरीका देख पुलिस भी रह गईं सन्न, गिरफ्तार लुटेरों ने बताया हैरान करने वाला कारनामा

SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने लोगों को फंसाने का अलग तरीका बना रखा था। ये जुआ खेलने के लिए पहले बुलाते थे और कई बार जानबूझकर उन्हें पैसे जितवा देते थे। जब कोई व्यक्ति ज्यादा पैसे जीतकर वहां से निकलता था तो आरोपी उसकी जानकारी अपने साथियों को दे देते थे। इसके बाद सही मौका देख बदमाश रोककर लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार 25 अप्रैल 2026 को एक युवक जुए में पैसे जीतकर बाइक से मेहदावल से पीपीगंज की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक किया और बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की साथ ही जेब में रखे 77 हजार रुपये नगद और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।