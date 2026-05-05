जनता दर्शन में पहुंचे दो सौ लोग, भू माफियाओं पर दिए कड़ी कारवाई का निर्देश…गौशाला पहुंच किए गौसेवा

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम को गोरखपुर पहुंचे थे। मंगलवार की सुबह जनता दर्शन में जाने के लिए गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे। सीएम के सामने लोगों ने कई तरह की समस्या बताई। किसी ने पारिवारिक समस्या बताई तो कोई अपने परिजन के इलाज में आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पहुंचा था। कई फरियादी जमीन से जुड़ी समस्या लेकर आए थे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्या का त्वरित निराकरण कराया जाए, जनता दर्शन में गोरखपुर एवं आासपास के जिलों के लोग पहुंचे थे।