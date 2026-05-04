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‘बंगाल आज जीता नहीं, बल्कि आजाद हुआ’…भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है।

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गोरखपुर

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anoop shukla

May 04, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका

पश्चिम बंगाल, असम और पुड्डुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार चुनावी सफलता पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल आज केवल चुनाव नहीं जीता है, बल्कि वर्षों बाद एक नई सोच और विकास की राह पर आजाद हुआ है।

पीएम और गृहमंत्री को हार्दिक बधाई दी

गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस प्रचंड बहुमत के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत देश की जनता के विश्वास, भाजपा की नीतियों और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है।

एक-एक कार्यकर्ता बधाई का पात्र

रवि किशन ने आगे कहा कि यह विजय केवल नेताओं की नहीं, बल्कि हर उस कार्यकर्ता की है। जिसने दिन-रात मेहनत करके पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाया। एक-एक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है। सांसद ने कहा कि देश की जनता अब विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करेंगी।

बंगाल में रवि किशन की मेहनत रंग लाई

सांसद रवि किशन ने प्रचारक के रूप में पश्चिम बंगाल में 15 से ज्यादा सभाएं कीं। अब बंगाल चुनाव में रवि किशन की मेहनत रंग लाई है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर उन्होंने सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जनादेश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी लेकर आता है, जिसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया जाएगा।

जनता का अटूट विश्वास भाजपा के साथ: सहजानंद राय

गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने इस ऐतिहासिक विजय पर समस्त देशवासियों एवं प्रदेश की जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह परिणाम राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की राजनीति की निर्णायक जीत है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के घोषित परिणामों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है।

भय, भ्रष्टाचार और हिंसा के माहौल का खात्मा

सहजानंद राय ने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है, वहां की जनता ने विपक्ष के झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह जनादेश बताता है कि देश अब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय पर विशेष प्रतिक्रिया देते हुए श्री राय ने कहा कि बंगाल की जनता ने वर्षों से चले आ रहे भय, भ्रष्टाचार और हिंसा के माहौल को समाप्त करने का संकल्प लिया है।

लोकतंत्र की पुनर्स्थापना है यह जीत

बीजेपी नेता सहजानंद राय ने कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना और आम जनमानस की आकांक्षाओं की विजय है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो दल केवल सत्ता के लिए समाज को बांटने का कार्य करते रहे, आज जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब देश में केवल विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रहित की राजनीति ही स्वीकार्य है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ

सहजानंद राय ने कहा कि यह विजय स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उन सपनों की साकार परिणति है, जिसमें एक सशक्त, एकात्म और राष्ट्रवादी भारत की कल्पना निहित थी। उनका त्याग, तप और समर्पण आज बंगाल की इस ऐतिहासिक विजय के रूप में फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह परिणाम उनके विचारों की प्रासंगिकता और उनके संघर्ष की सार्थकता का जीवंत प्रमाण है।

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Published on:

04 May 2026 07:21 pm

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