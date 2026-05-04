‘बंगाल आज जीता नहीं, बल्कि आजाद हुआ’…भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

सहजानंद राय ने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है, वहां की जनता ने विपक्ष के झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह जनादेश बताता है कि देश अब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय पर विशेष प्रतिक्रिया देते हुए श्री राय ने कहा कि बंगाल की जनता ने वर्षों से चले आ रहे भय, भ्रष्टाचार और हिंसा के माहौल को समाप्त करने का संकल्प लिया है।