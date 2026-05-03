बेलगाम होती गोरखपुर पुलिस… क्या ऐसे मिलेगा न्याय, बेलघाट थाने के अंदर महिला की जम कर पिटाई…

नेहा का आरोप है कि थाने के अंदर ले जाकर सात-आठ पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। लात-घूंसों, बेल्ट और डंडों से पीटा गया और गालियां दी गई। उनकी मां और भाइयों को भी पीटा गया। यही नहीं, घटना के बाद उनका और उनके भाइयों का ही शांतिभंग में चालान कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आरोप है कि पेशी के नाम पर पुलिसकर्मियों ने उससे पांच सौ रुपये भी वसूले।