गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की लोकायुक्त जांच शुरू, शिकायतकर्ता ने लगाए हैं गंभीर आरोप

31 जनवरी को प्राचार्य रहे डॉ. गणेश कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डाॅ. सुनील कुमार आर्या को प्राचार्य का कार्यभार सौंपा गया था। प्राचार्य पद को लेकर कई दिन से अटकलें चल रही थीं। दरअसल, डॉ. गणेश कुमार के बाद प्राचार्य बने डॉ. सुनील कुमार आर्या के पास वित्तीय अधिकार नहीं थे। इस वजह से मेडिकल काॅलेज के कर्मियों और एजेंसियों के वेतन अन्य बिलों का भुगतान रुक गया था। तब से ही बदलाव की चर्चा होने लगी थी। नए प्राचार्य की तैनाती का पत्र जारी होने के बाद डॉ. रामकुमार जायसवाल ने कार्यभार ग्रहण किया।