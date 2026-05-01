गोरखपुर में हॉस्पिटल पर किडनी निकालने का आरोप, परिजनों का जमकर हंगामा…बोले, सिर में चोट फिर पेट का आपरेशन क्यों ?

परिजनों ने बताया को इलाज के दौरान लगभग पांच लाख रुपए लिए गए इसके बाद मृत अक्षयवर को जब रेफर किए तो स्टाफ ने बोला कि एक लाख रुपए ले लो और मेडिकल कॉलेज ले जाओ। इस पर परिजनों ने रुपये लेने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया और अक्षयवर निषाद के शव को मर्चरी भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।