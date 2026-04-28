28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में बच्चे के गले के आर-पार हुआ पिलर का सरिया, पतंग उड़ाते समय छत से गिरा…परिजन हुए बदहवास

गोरखपुर में बड़ी घटना होते होते बच गई, यहां छत पर पतंग उड़ा रहा बच्चा अचानक छत से पिलर पर गिर गया। इस घटना में पिलर में निकली सरिया बच्चे के गले और सीने के आरपार हो गई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 28, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, सरिया हुई आरपार

गोरखपुर में मंगलवार की सुबह तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग लाला टोली क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, बता दें कि पतंग उड़ाते समय वह अपना बैलेंस बना नहीं पाया और फिसल कर वहां बने अधूरे पिलर पर गिर पड़ा जिससे उसमें लगा सरिया किशोर के गले में आर पार हो गया।

खून से सराबोर घायल बच्चे की चीख सुन उसकी मां छत पर भागी,वहां बच्चे का हाल देख वह बेहोश हो गई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सरिया को पिलर से कटवाया और बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक चले आपरेशन के बाद सरिया बाहर निकाली।

छत पर पतंग उड़ा रहा बच्चा गिरा

जानकारी के मुताबिक अमरेश श्रीवास्तव का मकान इलाहीबाग में है, वहां वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं। मकान में अभी पूरा निर्माण होना है, कई पिलर भी अर्धनिर्मित हैं जिनमें सरिया बाहर निकला हुआ है। पत्नी अदिति ने बताया कि सुबह हर्ष छत पर खेल रहा था उन्होंने नीचे आने को कहा लेकिन वह बात नहीं माना, पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक हर्ष सीढ़ी पर बने टीनशेड पर चढ़ गया और पतंग उड़ाने लगा।

गले के आरपार हुई सरिया

थोड़ी देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आई। भागकर छत पर गई। देखा तो हर्ष छत पर पिलर की सरिया में फंसा हुआ था। दर्द की वजह से छटपटा रहा था। बदहवास होकर उन्होंने शोर मचाया जिसके बाद पड़ोस के लोग जुट गए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने एक कारीगर को बुलाकर छड़ कटवाया और जिला अस्पताल भागी।

करीब दो घंटे तक चला ऑपरेशन

डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए हर्ष को ऑपरेशन थिएटर (OT) में लिया। करीब दो घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सरिये को गले से बाहर निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा खतरे से बाहर है, तब जाकर परिजनों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली।

ये भी पढ़ें

गैंगस्टर गुलफाम को उतारा मौत के घाट! चाकू से दो बार वार और खेल खत्म; मीट फैक्टरी में काम करने वाले भाई ने मसूरी में किया मर्डर
मेरठ
murder outside meat factory caused sensation gangster gulfam stabbed to death meerut

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 01:41 pm

Published on:

28 Apr 2026 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में बच्चे के गले के आर-पार हुआ पिलर का सरिया, पतंग उड़ाते समय छत से गिरा…परिजन हुए बदहवास

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी की वांटेड BSA जल्द घोषित होगी भगोड़ा, टीचर सुसाइड केस में है वांछित

Up news, Gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में लुटेरों से भिड़ी ज्वेलर्स की बेटी, बीच सड़क उठा कर पटकी… छीना झपटी में लाखों के जेवर लेकर फरार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी स्कॉर्पियो, चीखों से कांप उठा इलाका… तीन दोस्तों की मौत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के लिए खुशखबरी…जल्द खुल सकता है मेदांता अस्पताल, मेडिकल डायरेक्टर ने साझा की जानकारी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

एम्स गोरखपुर में गार्डों की अराजकता, सेना के जवान के साथ मारपीट…वर्दी भी फाड़े, महिला ने लगाया बैड टच कर आरोप, लोगों में आक्रोश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.