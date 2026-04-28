गोरखपुर में बच्चे के गले के आर-पार हुआ पिलर का सरिया, पतंग उड़ाते समय छत से गिरा…परिजन हुए बदहवास

जानकारी के मुताबिक अमरेश श्रीवास्तव का मकान इलाहीबाग में है, वहां वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं। मकान में अभी पूरा निर्माण होना है, कई पिलर भी अर्धनिर्मित हैं जिनमें सरिया बाहर निकला हुआ है। पत्नी अदिति ने बताया कि सुबह हर्ष छत पर खेल रहा था उन्होंने नीचे आने को कहा लेकिन वह बात नहीं माना, पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक हर्ष सीढ़ी पर बने टीनशेड पर चढ़ गया और पतंग उड़ाने लगा।