गैंगस्टर गुलफाम को उतारा मौत के घाट! चाकू से दो बार वार और खेल खत्म; मीट फैक्टरी में काम करने वाले भाई ने मसूरी में किया मर्डर

कार्यवाहक एसीपी भास्कर वर्मा के मुताबिक, दोपहर करीब 3 बजे गुलफाम और उसका चचेरा भाई आरिफ मीट फैक्टरी के सामने नाले के पास बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि नशे की हालत में आरिफ ने गुलफाम की सब्जी की ठेली से चाकू उठाया और उसके सीने पर दो बार वार किया। हमला इतना घातक था कि गुलफाम लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरिफ मीट फैक्टरी में ही काम करता है।