नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट; आज कोर्ट से मिल सकती है सजा? मेरठ में मां ने कहा- हो सजा-ए-मौत

बता दें कि साहिल शुक्ला जेल परिसर में सब्जियां उगाने के काम में लगा हुआ है। जेल प्रशासन के अनुसार, वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा है। जब भी दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, वे एक-दूसरे को देख पाते हैं। हाल की सुनवाई में दोनों को एक ही वाहन से अदालत ले जाया गया था, जिसकी भी चर्चा रही। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेशराज शर्मा के मुताबिक, दोनों आरोपियों की जेल में काउंसलिंग कराई गई है, जिसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया है। बताया जा रहा है कि मुस्कान इन दिनों पूजा-पाठ में ज्यादा समय बिता रही है। कोर्ट पेशी की जानकारी मिलने के बाद उसने धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी थीं और पिछले 3 दिनों से उपवास भी रखा हुआ है।